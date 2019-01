Premier Inn s'implante dans le centre ville de Dublin

Cet établissement sera situé dans le quartier de Twilfit House, entre Jervis Street et Upper Abbey Street. L'ancien bâtiment qui abrite actuellement une salle de sport et le National Leprechaun Museum sera démoli pour laisser place à un hôtel Premier Inn de 7 étages.



Composé de 180 chambres, il sera situé à proximité d'une station de tramway. Ce nouvel hôtel est le premier de la chaîne anglaise à s'implanter dans le centre ville de la capitale Irlandaise. Les nombreuses liaisons avec le reste de la ville et aux transports, en font un lieux de choix pour les voyageurs d'affaires.