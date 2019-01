Premier décollage pour le taxi volant autonome de Boeing (+Vidéo)

Boeing veut proposer une alternative futuriste aux autoroutes bondées avec ce prototype de taxi aérien autonome. " En un an, nous sommes passés du concept à un prototype volant ", précise Boeing, ajoutant que l'entreprise " mettra à profit ses décennies d'expertise en aviation pour créer une technologie de mobilité aérienne sûre, innovante et responsable."



Aurora Flight Sciences, filiale de Boeing, leader dans le développement d'avions innovants et de systèmes autonomes acquis par Boeing en 2017, a conçu l'avion électrique à décollage et atterrissage vertical (eVTOL). Avec une portée allant jusqu'à 80 kilomètres, le taxi aérien mesure un peu plus de 9 mètres de long sur 8 de large. Sa cellule perfectionnée utilise des hélices et des ailes mobiles pour assurer un vol stationnaire et un vol avant efficaces.



La prochaine étape de ces essais en vol sera beaucoup plus un défi technique : passer de la phase de décollage vertical et de vol stationnaire à la phase de vol en avant.