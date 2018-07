Près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaire pour Easyjet

Dans ses résultats financiers pour le troisième trimestre, couvrant les mois d'avril, mai et juin, la compagnie aérienne indique qu'elle est sur la bonne voie pour réaliser un bénéfice avant impôts de 550 à 590 millions de livres sterling (entre 620 et 665 millions d'euros) pour l'ensemble de l'exercice se terminant le 30 septembre.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 14 % à 1,6 milliard de livres sterling (1,8 milliard d'euros). Les "recettes accessoires" provenant des sièges assignés et des bagages enregistrés augmentant de 21 %.