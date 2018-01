Près de 4 000 armes à feu saisies dans les aéroports US en 2017

Le nombre d'armes saisies aux contrôles aéroportuaires explose sans qu'il y ait vraiment d'explication au phénomène si ce n'est que le nombre de passagers augmente lui aussi constamment, et que les armes sont aussi courantes dans la poche des habitants que leurs cartes de crédit. La porte parole de la TSA à Washington explique ainsi : " L'excuse numéro un que les gens nous donnent pour expliquer pourquoi ils ont leur arme avec eux à un point de contrôle, c'est qu'ils ont oublié qu'ils avaient leur arme avec eux. La deuxième excuse la plus courante est que leur mari ou leur femme a fait leurs valises . Lisa Farbstein n'a pas plus d'explications.



Les responsables de l'Administration de la sécurité des transports ont saisi un nombre record de 3 957 armes à feu dans les bagages de cabine des passagers aux points de contrôle de l'aéroport en 2017, soit près de cinq fois le nombre de fusils saisis il y a dix ans et 15% de plus sur un an. Sur les près de 4 000 armes à feu trouvées sur des voyageurs, 84% étaient chargées et 1 378 d'entre elles avaient une balle en chambre.



Les lois sur la possession d'armes à feu varient selon les États et les lois locales. Toutefois, les armes à feu doivent être déchargées et verrouillées dans un conteneur rigide et transportées comme bagages enregistrés. Toutes les pièces, y compris les munitions, doivent être déclarées au comptoir des billets d'avion lors de l'enregistrement. Ceux qui ne respectent pas la loi peuvent être arrêtés et condamnés à une amende maximale de 11 000 $.



Le ministère de la Sécurité intérieure a déclaré avoir saisi des armes à feu dans 239 aéroports, mais Atlanta, Dallas et Houston ont enregistré les taux d'arrestation les plus élevés. Des agents de la TSA à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta ont trouvé 245 armes l'année dernière, dont 31 en août, soit une par jour. Les autorités de Dallas/Fort Worth International ont saisi 211 canons et la TSA de l'aéroport intercontinental George Bush à Houston en a saisi 142.

La TSA attribue ce pic à une augmentation générale du nombre de passagers du transport aérien.