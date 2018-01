Prévisions Amex GBT : des hausses de prix modérées en 2018 pour le voyage d'affaires

La reprise de la demande Business Travel devrait se confirmer et progresser au cours des 12 prochains mois, selon les prévisions 2018 sur le Voyage d’Affaires d'American Express Global Business Travel (GBT). Les croissances les plus notables sont attendues en Europe et en Asie. Grâce à leur puissance économique, la Chine et l’Inde ouvriront de nouveau la voie. Cependant, l'étude estime que "les prix n’enregistreront que des augmentations marginales. Les fournisseurs augmentent en effet rapidement leur capacité à répondre à la demande et se montrent de plus en plus compétitifs pour la conquête des parts de marché".



Amex GBT met également en garde les lecteurs de son étude : "Malgré des résultats économiques en progression dans de nombreux marchés, il convient de rester prudent pour certains. L’instabilité géopolitique associée aux mesures prises par certains gouvernements en faveur de politiques économiques plus protectionnistes a engendré un courant d'incertitude sous-jacent dans le milieu des affaires" .



Transport aérien : des hausses de prix contenues

Alors qu'une forte demande entraîne en principe une hausse des tarifs aériens dans toutes les régions, la surcapacité sur certaines liaisons, l'expansion agressive des transporteurs low-cost et les faibles prix du pétrole devraient les contenir. Les transporteurs réguliers dégroupent de plus en plus leurs tarifs et ajoutent des sièges à prix avantageux afin d’attirer les consommateurs et de mieux concurrencer les compagnies low-cost.



Hôtel : attention aux frais ancillaires

Les performances hôtels devraient s’améliorer, avec des hausses de prix faibles à modérées favorisées par le renforcement des économies régionales, en dépit d’investissements conséquents dans de nouvelles offres hôtels. Les coûts totaux devraient toutefois augmenter davantage à mesure que des frais ancillaires et des politiques d'annulation plus strictes seront appliqués par de nombreux hôtels qui cherchent à accroître leur rentabilité.



Transport terrestre : une hausse des prix pour la location de voitures

Après des années de croissance stagnante ou négative, les tarifs de location de voitures devraient finalement connaître des hausses à mesure que les entreprises améliorent la gestion de leur parc automobile, tandis que les coûts d'exploitation exercent une pression sur les prix. Cependant, la concurrence restera féroce. En l’absence d’augmentation significative des taux, les sociétés de location de voitures se tournent une fois de plus vers les services auxiliaires et les frais pour accroître leur rentabilité.



David Reimer, General Manager et Senior Vice President Amérique du Nord d’American Express Global Business Travel, pense que ces développements permettront aux travel managers de se concentrer sur l'expérience voyageur plutôt que sur les coûts en 2018. "En cette période de reprise économique, les travel managers devraient s’efforcer de fournir aux voyageurs d’affaires les outils et les services qui non seulement assureront leur satisfaction, mais aussi encourageront la conformité et atténueront les risques" , a-t-il déclaré. "Les déplacements professionnels sont un moteur essentiel de la croissance, et c’est maintenant l’occasion de réaffirmer l’engagement à leur égard par une planification plus stratégique et axée sur les voyageurs".