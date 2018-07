Prévisions CWT - GBTA : les tarifs hôteliers et aériens vont flamber en 2019

Des tarifs hôteliers en hausse en Europe occidentale

Les perspectives hôtelières pour 2019 sont liées à l’augmentation globale du trafic aérien, qui alimentera la demande de chambres. La technologie jouera également un rôle déterminant, et les hôtels innovent d’ores et déjà afin de personnaliser l’expérience de leurs clients. D’un autre côté, le développement accru du mobile forcera les gestionnaires de voyages à proposer des applications à leurs voyageurs, afin de leur offrir une plus grande autonomie dans les réservations tout en restant conforme aux politiques définies.



Les nouvelles fusions seront également à l’ordre du jour, de même que la concurrence des établissements haut de gamme avec ceux de milieu de gamme, notamment en raison d’un intérêt croissant des jeunes voyageurs pour les boutiques-hôtels. Avec tous ces éléments, les tarifs hôteliers mondiaux devraient en moyen grimper de +3,7% l'année prochaine.



En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, les prix des hôtels devraient suivre la même tendance que ceux des vols. On attend ainsi une augmentation des prix de +5,6% en Europe occidentale et une baisse de respectivement 1,9% et 1,5% en Europe de l’Est et au Moyen-Orient. La Norvège sera de nouveau en tête avec une accélération de 11,8%, suivie par l’Espagne (8,5%), qui devrait remplacer les États-Unis en tant que deuxième destination la plus prisée du monde, la Finlande (7,1%) et la France et l’Allemagne (6,8%).



Dans la zone Asie-Pacifique, les tarifs hôteliers devraient augmenter de 5,1%. Ce chiffre cache cependant des différences importantes entre les pays puisqu’au Japon, les prix devraient reculer de 3,2%, tandis qu’en Nouvelle-Zélande, ils devraient bondir de 11,8%. En Australie, c’est en 2019 et 2020 que le nombre de nouvelles chambres disponibles devrait être le plus élevé, avec une avancée de l’offre totale de 3,4% chaque année. En Indonésie, Swiss Belhotel International se lance dans une expansion de ses marques économiques, les Zest Hotels, avec comme projet de tripler son portefeuille de propriété en trois ans. Singapour embrasse la technologie, et les "smart hotels" se multiplient. En Thaïlande, l’optimisme règne, notamment après une période de tumulte politique.



En Amérique latine, les prix des hôtels devraient chuter de 1,3%, avec des baisses en Argentine (-3,5%), au Venezuela (-3,4%), au Brésil (-1,9%) et en Colombie (-0,7%). Le Chili, le Pérou et le Mexique devraient néanmoins observer des hausses de 6,4%, 2,1% et 0,6% respectivement.



En Amérique du Nord, les tarifs hôteliers augmenteront de 2,1% : 5% au Canada et 2,7% aux États-Unis.