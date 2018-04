La low-cost Primera Air a reçu son 1er A321neo à Hambourg le 16 avril 2018. Il s'agit du premier des 3 appareils loués par la compagnie aérienne danoise auprès de GECAS. L'avion sera déployé en France et au Royaume Uni pour assurer des liaisons transatlantiques vers l'Amérique du Nord.L'Airbus configuré en bi-classe propose 16 sièges en Premium et 182 en Economie. La jeune compagnie a entre autres prévu de relier Paris à Toronto, Boston ou encore New York Newark lors du programme d'été 2018.