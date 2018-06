Primera Air s'installe en France pour aller en Amérique du Nord

Initialement créée sous le nom de JetX en Islande en 2004 en tant que fournisseur de charters, Primera Air s’est agrandie pour devenir une compagnie aérienne qui transporte désormais plus d’un million de voyageurs chaque année avec une flotte de 8 Airbus A321NEO et 10 Boeing 737NG.



La compagnie, originaire des pays Nordiques, relie l’Europe vers plus de 70 destinations à travers la Méditerranée, le Moyen-Orient, l’Asie, les Caraïbes, et l’Amérique du Nord. Trois destinations Nord-Américaines sont programmées au départ de la France : New York (EWR), Boston (BOS) et Toronto (YYZ)



Selon Anastasija Visnakova, Directrice Commerciale de Primera Air : " Quand la compagnie a commencé sa stratégie de vols transatlantiques, Paris était une des premières bases que nous considérions en Europe car nous nous sommes rendus compte qu’il y avait une grande demande des voyageurs Nord-Américains pour se rendre dans la capitale française à prix abordables ".-



L'offre à 99 € est cependant soumise à conditions et s’applique aux vols directs de Paris-Charles De Gaulle (CDG) à New York (EWR), Boston (BOS) et Toronto (YYZ). Elle démarre le 26 juin et le nombre de billets au prix de 99 € est limité à 99 pour chaque destination, avec un total de 297 billets. La période de voyage ira du 26 juin 2018 au 1 mars 2019. Le prix de 99 € aller simple inclut toutes les taxes, sans aucun frais supplémentaire. Le billet en classe Light inclut un bagage à main et un autre petit article (pour un poids total de 10 kg).