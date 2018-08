Primera Air vend des Londres New-York sans escale...qui s'arrêtent en Islande

Le site web de Primera Air a mis en vente un vol direct de Londres Stansted à New York à partir de la semaine prochaine. Mais le Boeing 737-800 annoncé, d'une portée inférieure à 3 000 milles, devra atterrir en Islande pour refaire le plein de kérosène.



La durée du trajet est indiquée comme augmentant de 90 minutes par rapport au trajet sans escale actuel de huit heures et 25 minutes. Mais avec la distance supplémentaire parcourue et le temps passé au sol, le voyage devrait dépasser de deux heures le temps de vol direct.



Un porte-parole de Primera Air a déclaré au journal britannique The Independent que "l es vols seront exploités avec escale en Islande pour des raisons opérationnelles. Tous les passagers sont informés du changement d'avion par e-mail. Actuellement, le site Web n'affiche pas correctement l'escale, car il s'agit d'un changement ponctuel, mais la mise à jour de ces vols est en cours et sera bientôt modifiée ."