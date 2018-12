Priority Pass ajoute trois salons aux Philippines, en Chine et en Thaïlande

Le salon PAGSS est situé au Terminal 3 de l'aéroport international de Manille Ninoy Aquino et est le quatrième salon de l'aéroport maintenant accessible aux membres Priority Pass. Cela comprend également le salon Pagstop dans l'aérogare 1 et le Pacific Club Lounge et le Sky View Lounge dans l'aérogare 3. Situé côté piste dans la zone des départs internationaux au niveau 4 et ouvert tous les jours de 5 h à minuit, le salon offre des rafraîchissements, des douches, des informations sur les vols et des boissons alcoolisées. Il y a aussi un fumoir séparé disponible.



Le Coral Executive Lounge est la seule installation de l'aéroport international Hat Yai ouverte aux membres de Priority Pass. Situé côté piste à l'aérogare 1 juste après le contrôle de sécurité, le salon est situé au niveau 2 par la porte 5 et est ouvert de 6 h à 22 h 30 tous les jours. Des boissons alcoolisées gratuites sont offertes, mais se limitent à la bière seulement, tandis que d'autres rafraîchissements sont également disponibles. Malheureusement, le salon n'offre pas de douches.



Enfin, le salon de première classe de l'aéroport international de Zhengzhou Xingzheng est situé côté piste au Terminal 2, dans la section des départs internationaux, au troisième étage, en face de la porte 262. Il s'agit du septième salon auquel les membres du programme Priority Pass ont accès à l'aéroport. Le nouveau First Class Lounge nouvellement ajouté n'offre pas non plus de douches, mais il offre l'utilisation gratuite de l'iPad, des rafraîchissements et certaines boissons alcoolisées. Comme le salon de Manille, il dispose également d'un fumoir séparé situé à l'extérieur. Le First Class Lounge de Zhengzhou est également le seul des trois qui ne permet pas aux membres d'y accéder avec leur carte numérique, ce qui signifie que les voyageurs devront avoir leur carte physique en main lorsqu'ils entrent. Le Wifi est disponible dans les trois installations.



Priority Pass compte actuellement plus de 1 200 salons dans plus de 500 villes et 143 pays.