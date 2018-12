Privatair dépose le bilan

La compagnie aérienne spécialisée dans les vols d'affaires, confirme les difficultés "avec grand regret ". Un certain nombre d'événements ont " eu un impact significatif sur le plan d'entreprise et la viabilité futurs ". C'est pourquoi, en Suisse et en Allemagne, elle a été obligée de déposer une demande d'insolvabilité.



Privatair a été fondée en 1977 sous le nom de Petrolair. C'était la compagnie aérienne du banquier grec Spiros Latsis. En 1995, elle a commencé à voler pour d'autres clients sous un nouveau nom. Elle s'est rapidement fait un nom en tant que fournisseur de location avec services haut de gamme. Reprise en octobre 2016 par une société d'investissement privée , l'un des clients les plus importants était récemment Lufthansa. Privatair a exploité la ligne Francfort-Pune pour la compagnie aérienne allemande jusqu'à fin juin.