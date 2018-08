Privée de son Dreamliner, Air Austral s'offre les services d'un A380

"une représentation de la compagnie à bord des vols opérés par HiFly avec la présence de cinq personnels navigant commerciaux (PNC) en soutien des équipages de la compagnie portugaise"

"s’attelle activement à la recherche de nouvelles solutions d’affrètement disponibles à partir du 9 septembre 2018"

Air Austral et HiFly ont signé le contrat d’affrètement de l'Airbus A380, le 2 août 2018. Le gros porteur qui remplacera le Boeing 787-8 immatriculé F-OLRB, sera en service du 24 août au 9 septembre.Cet Airbus est l'ancien appareil de Singapore Airlines, sorti de la flotte du transporteur asiatique en novembre dernier . Il est équipé de 471 sièges répartis en trois cabines : 12 First, 60 Business et 399 Économique. Air Austral précise qu'elle prévoitLe déploiement de l'A380 a obligé le transporteur réunionnais à modifier son programme des vols, principalement sur la ligne Mayotte <> Paris.En effet, le superjumbo ne peut pas se poser à Dzaoudzi car il ne répond pas aux critères spécifiques de la piste. Par ailleurs, il offre une capacité trop importante pour effectuer les liaisons régionales telles que Réunion <> Bangkok.Ainsi pour la desserte de Mayotte, la compagnie a prévu de mettre en place des vols additionnels entre La Réunion et Dzaoudzi. Ils seront effectués par un Boeing 737- 800 ou le deuxième Boeing 787-8, immatriculé F-OLRC. Ce Dreamliner, dédié initialement à la liaison directe Mayotte-Paris, opérera aussi le programme de son "jumeau" pendant sa période d’immobilisation. Il assurera ainsi les liaisons Réunion-Bangkok et Réunion-Mayotte.De plus, des mesures commerciales ont été prises pour les passagers impactés par les modifications du programme.Air Austral ajoute qu'elle. Le Dreamliner qui va être soumis aux inspections renforcées des appareils équipés de moteurs Rolls Royce Trent 1000, va, en effet, être cloué au sol pendant 3 mois.