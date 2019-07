Prix des carburants : baisse sur une semaine, forte hausse sur un mois

Ce lundi 22 juillet, les prix à la pompe sont les suivants : 1,594 € par litre pour le SP 98, 1,510 € par litre pour le SP 95 et 1,432 € par litre pour le gazole. Si le SP 95 perd près de 3 centimes sur une semaine (-1,90 %), le SP 98 et le gazole ne connaissent qu’une légère baisse, de respectivement 0,5 et 0,7 centime. Ces prix en légère baisse sont en revanche nettement supérieurs par rapport à la fin du mois de juin. Sur un mois, le SP 98 a augmenté de 3 centimes et le gazole de 2,4 centimes. Seul le SP 95 a augmenté faiblement, de 0,2 centime.





Ce lundi, le prix du baril de Brent s’élevait à 63,20 $, après une baisse de plus de 6 % au cours des 5 derniers jours. Cela intervient dans un contexte géopolitique extrêmement tendu, notamment marqué par des tensions entre Londres et Téhéran liées à l’arraisonnement d’un tanker britannique par un commando iranien dans le détroit d’Ormuz. Cet événement est intervenu en réponse à l’arraisonnement le 4 juillet dernier d’un tanker iranien par le Royaume-Uni au large de Gibraltar. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis a également toujours une influence sur le marché.