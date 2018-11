Prix des carburants: le gouvernement cherche à calmer la grogne

Pour tenter d'adoucir cette envolée des prix, le gouvernement étudierait plusieurs pistes. Selon les informations de franceinfo, publiées ce vendredi 9 novembre, le gouvernement envisage de faire bénéficier six millions de foyers du chèque énergie destiné à aider les Français à payer leurs factures de gaz et d'électricité. A l'heure actuelle, 3,6 millions de Français en profitent.



La conversion pour l'achat d'un véhicule propre pourrait être étendue aux automobilistes qui déclarent beaucoup de kilomètres parcourus par an sur leur déclaration de revenus au titre des frais réels.