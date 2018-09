"Prochaine Escale", nouvel acteur du MICE en France

Comme le team building, le sport en entreprise ou nouvellement le wellworking, nous voulons prouver à tous que le voyage, lui aussi, est un moyen d’améliorer le bien-être et ainsi d’impliquer les collaborateurs dans les enjeux de leurs sociétés

"d’apporter une nouvelle jeunesse au marché du MICE

réinventer le voyage d’entreprise grâce à une offre jeune et digitale."

Après 3 ans d'activité, plus de 30 000 voyageurs emmenés dans 87 destinations et plus d’un million d’euros levés auprès d'investisseurs, la start-up Prochaine Escale a décidé de s’orienter vers le marché des entreprises. Elle entend proposer une offre plus dynamique de voyages stimulants. "", expliquent les responsables de Prochaine Escale.Avec pour ambition affichée", Prochaine Escale veut "