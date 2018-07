Prodigy Avia Solutions s'installe au Cameroun

Les missions de Prodigy Avia Solutions sont multiples. L'entreprise propose un accompagnement global sur l'ensemble de la chaîne du transport aéronautique.



Accompagnement pour le développement des plateformes aéroportuaires, les conseils stratégique aux investisseurs, aux gouvernements et leurs organes de régulation ainsi que le déploiement des solutions vols VIP, cargo et vols à la demande.



L’entreprise en s’implantant à Douala dispose d’experts et de professionnels composé des anciens cadres supérieurs des sociétés telles que Ethiopian Airline, Boeing, Pratt and Whitney USA et bien d’autres.



Idriss Chedjou, consultant senior du cabinet souligne que «le Cameroun de par son rôle de locomotive en Afrique centrale présente tous les atouts pour servir de base en vue d’une expansion de nos activités dans la sous-région. Notre objectif est de révéler le potentiel du transport aérien dans la région CEMAC et au-delà, afin d’en faire un vrai catalyseur de développement économique».



Ce n’est pas la première fois que la compagnie dont le siège est à Londres en Grande-Bretagne s’installe en Afrique. Douala est le deuxième site après celui de Lagos au Nigeria, créé depuis 2014 pour le compte des pays de la CEDEAO (communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest). La future filiale de Douala aura pour mission de répondre aux besoins des pays de la CEMAC (communauté économique et monétaire d'Afrique centrale).