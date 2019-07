Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Profits records pour les compagnies aériennes US

Le dernier bénéfice trimestriel de United Airlines a dépassé le milliard de dollars.



Les «majors» américaines enregistrent des profits records, témoignant de la bonne santé du transport aérien outre-Atlantique. United Airlines, la première compagnie aérienne mondiale, a ainsi dégagé un bénéfice avant impôts record pour le second trimestre (avril à juin) de son exercice 2019, soit 1,1 milliards de dollars US, selon le magazine Travel Weekly. Le transporteur basé à Chicago a également transporté un nombre record de passagers (43 millions) pendant ces trois mois, en hausse de 6% par rapport aux mêmes mois de l'an dernier. Le transporteur US avait dégagé un bénéfice avant impôts de 2,7 milliards de dollars US l'an dernier, et de 3 milliards en 2017. Les autres compagnies US affichent une même santé florissante. American Airlines a annoncé un résultat avant impôts de 245 millions de dollars US au premier trimestre de l'année en cours, après avoir enregistré un bénéfice avant impôts de 1,9 milliard de dollars US sur l'année 2018. Delta fait encore mieux que ses deux rivales, ayant dégagé un bénéfice trimestriel avant impôts de 1,9 milliard de dollars US à fin juin, en hausse de 38% par rapport aux trois mêmes mois de 2018. Son bénéfice avant impôts avait atteint 5,1 milliards de dollars US l'an dernier.