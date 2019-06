Programme de fidélité : Air France-KLM et Accor renforcent leur partenariat

Les deux hommes sont joyeux. On sent que l'entente est franche et les relations cordiales, pour ne pas dire amicales. "Nous avons d'abord du relever un challenge technique pour relier nos deux systèmes", explique Frédéric Kahane, "cela nous donne envie d'aller plus loin."

"Une belle aventure", ajoute Ian Di Tullio, "la clé pour y arriver, c'est la vraie dynamique que nous avons développé entre les équipes de nos deux groupes."

On comprend que les choses ne sont pas figées, que le programme continuera de s'enrichir au fil du temps "afin de proposer une offre la plus large possible", précise Ian Di Tullio. "C'est un outil de fidélisation qui correspond à une attente" indique Frédéric Kahane. "Avant même d'avoir annoncé officiellement le renforcement de nos programmes, plusieurs centaines de nos clients ont déjà lié leurs comptes de fidélité Flying Blue et Club Accor."



Alors, quelle seront les prochaines étapes de ce partenariat ? "Pour le moment, on va célébrer tout ça autour d'un verre !" s'exclame Frédéric Kahane, rejoint dans son éclat de rire par Ian Di Tullio.