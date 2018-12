Programme de fidélité: SAS propose l'échange de points et le statut à vie

Les points EuroBonus peuvent maintenant être partagés ou mis en commun gratuitement entre la famille et les amis. Les membres créent un compte de partage de points et peuvent inviter jusqu'à sept personnes. Ils ne peuvent se joindre qu'à un seul groupe à la fois, mais peuvent changer ou quitter un groupe après six mois. Les points partagés peuvent être dépensés pour tout ce qui est offert dans le programme EuroBonus.SAS introduira également l'adhésion à vie Gold. Les passagers peuvent se voir attribuer le statut Or à vie s'ils se qualifient pour le statut Or EuroBonus grâce à l'accumulation de points ou à des segments de vol admissibles pendant dix années consécutives.