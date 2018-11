Promo British Airways: tarifs réduits pour les vols Hong Kong-Europe

British Airways propose aux voyageurs au départ de Hong Kong des tarifs réduits vers l'Europe dans toutes les classes pour les vols réservés avant minuit le 28 novembre de cette année.



La promotion s'applique aux vols effectués jusqu'au 30 juin 2019 et comprend également un rabais de 5 % à l'achat de deux billets ou plus.



De plus, les membres du programme de fidélisation Executive Club de la compagnie pourront accumuler le double des points Avios habituels pour les vols réservés et effectués avant fin 2018.



A titre d'exemple, un vol Hong Kong-Londres en classe affaires, programmé pour le mois de février, est facturé 4057 euros au lieu 5879 euros habituellement.