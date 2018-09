Promo Jet Airways : jusqu'à -30% vers l'Inde

Jet Airways, la première compagnie aérienne internationale indienne, lance une promotion vers plus de 40 destinations en Inde au départ de Paris ou d’Amsterdam cette semaine.



Les voyageurs bénéficient d’une réduction de 30% pour toute réservation avant vendredi 7 septembre sur les tarifs en classe Economique et en Première, la classe Affaires de Jet Airways. Cette offre est valable sur les vols opérés par Jet Airways ainsi que sur ceux opérés par ses partenaires.



La promotion sera valable 2 jours de plus pour toute réservation sur le site internet ou l’application mobile de Jet Airways jusqu’au 9 septembre 2018.



Plus de 2,5 millions de sièges sont concernés par cette opération de promotion.