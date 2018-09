Promo Qatar Airways au départ de Paris et de Nice

Pour toute réservation via le site internet, des offres supplémentaires seront aussi proposées aux passagers jusqu’au 18 septembre, des tarifs spéciaux sur une sélection d’hôtels partenaires, des prix avantageux sur la location de voitures ainsi que sur le service d’accueil et d’assistance Al Maha. Les membres du Privilege Club pourront également tripler leurs Qmiles en réservant via le site internet de la compagnie.Voici les destinations disponibles en classe économique au départ de Nice :Delhi, Manille, Daka, Hô-Chi-Minh, Le Cap, Katmandou, Kuala Lumpur, Colombo, Bali, Jakarta, Clark et Perth.Au départ de Paris, également en classe éco :Delhi, Chiang Mai, Colombo, Kuala Lumpur, Phuket, Jakarta, Seychelles, Maldives, Bali, Sydney, Auckland, Kilimandjaro et Le Cap.D'autres destinations sont accessibles en voyageant en classe affaires. Tous les trajets disponibles ainsi que les tarfis sont consultables sur le site internet de Qatar Airways Le prix de ces billets promotionnels vont de 430 euros pour un Nice-Delhi en classe éco jusqu'à 3960 pour un Nice-Perth en classe affaires.