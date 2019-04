Promo Transavia: -20% sur 19 destinations

Les ventes débutent ce vendredi à 9H et durent jusqu'au mardi 30 avril, 9H.



La promo concerne les destinations suivantes :



-Au départ de Paris - Orly : Lisbonne, Naples, Olbia, Athènes, Porto, Prague, Marrakech, Dakhla et Tirana.



-Au départ de Nantes : Casablanca, Lisbonne, Monastir, Porto, Mykonos, Héraklion, Tel Aviv, Tunis, Agadir, Faro, Marrakech et Séville.



-Au départ de Lyon : Agadir, Catane, Lisbonne, Monastir, Héraklion, Tunis, Porto et Marrakech.



Les billets sont valables pour un voyage ayant lieu du 27 avril 2019 au 28 mars 2020.