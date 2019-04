Promo Uber jusqu'au 12 mai: des voyages et des courses à gagner

Pour récompenser les utilisateurs de son application, Uber lance ​Ride to Win, un programme qui permet de gagner des cadeaux sur 9 trajets sur 10 jusqu'au 12 mai. ​

De manière aléatoire, les clients Uber se verront récompensés par des millions de cadeaux :

-voyages à New-York, Rio, Sydney ou Rome,

-l’équivalent d’un an de courses Uber offertes,

-des milliers d’euros de crédits Uber et Uber Eats,

-des offres partenaires avec des tirages photo Lalalab, de la musique et des téléchargements HD Qobuz ou encore des abonnements Society et So Foot.



Comment faire pour participer ? Il suffit de commander un Uber. Vous verrez alors apparaître automatiquement à la fin de votre course un message directement dans l’application vous annonçant si vous avez gagné et quel lot que vous remportez.