Prudence au Mexique, les vols avec violence augmentent à l'approche des fêtes

"Les vols sont plus nombreux à l’approche des fêtes de fin d’année, dans la capitale comme dans toutes les grandes agglomérations mexicaines. Ils peuvent être accompagnés de menaces armées et de violences. Il y a lieu d’être attentif, discret et de ne pas opposer de résistance".

Le Quai d'Orsay met en garde les voyageurs d'affaires en déplacement professionnel au MexiqueSur son site Conseils aux voyageurs , le ministère des Affaires étrangères détaille aux ressortissants français la conduite à tenir pour éviter les incidents au Mexique.Il est ainsi recommandé :- de n’opposer aucune résistance en cas d’agression ou de menaces, de garder son calme, de baisser les yeux afin d’éviter de laisser penser aux agresseurs qu’ils pourraient être reconnus : toute tentative de défense pourrait avoir une issue fatale, particulièrement en cas d’attaque d’autobus (transports quotidiens ou touristiques) par des hommes armés qui n’hésitent pas à se montrer violents ; ces attaques sont régulièrement signalées, dans plusieurs États du Mexique (Mexico DF, Etat de Mexico, Veracruz) ;- d’éviter de se promener dans les rues et les quartiers isolés ou mal fréquentés des grandes villes ;- de ne pas s’attarder la nuit dans les bars, surtout lorsque l’on est seul ;- d’éviter les zones à risques, notamment les faubourgs des villes, les villages reculés ou les routes et pistes peu fréquentées ;- de se méfier des inconnus empressés qui proposeraient de vous faire visiter des lieux inédits.