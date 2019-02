Prudence au Nigeria pendant les élections

Durant toute la période électorale, il est recommandé aux voyageurs d'affaires présents au Nigeria de se tenir à l’écart des manifestations, cortèges et rassemblements de foule.



Le quai d'Orsay rappelle aux ressortissants français que des manifestations et rassemblements politiques sont organisés, notamment ce mercredi 13 février au National Stadium et au Old Parade Ground. " Des tensions sont susceptibles d’occasionner des violences" , selon le ministère.



Les déplacements seront également à proscrire le 16 février, jour des élections. Le Quai d'Orsay prévient "la circulation sera interdite dans tout le pays de 8h à 17h et les magasins seront fermés".