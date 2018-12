Prudence dans la zone de l'Etna

La zone de l'Etna, entrée en éruption le lundi 24 décembre, a connu un séisme de magnitude 4,8 dans la nuit de mardi à mercredi. Quatre personnes ont été blessées légèrement pendant ces fortes secousses et des bâtiments anciens ont été endommagés.



Par ailleurs, une portion d'autoroute longeant la mer a été fermée par précaution.



En revanche, l'aéroport de Catane qui a été perturbé par la fermeture de l’espace aérien autour du volcan lundi et mardi, est totalement opérationnel ce mercredi 26 décembre 2018.



Les voyageurs d'affaires présents dans cette région de Sicile doivent se montrer prudents. Le quai d'Orsay indique sur son site que cet épisode volcanique peut "se traduire par d’importantes secousses sismiques et une perturbation des moyens de communication" et rappelle qu'il "convient de respecter les consignes des autorités locales et de se tenir informé de l’évolution de la situation avant tout déplacement dans la région".