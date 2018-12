Pullman s'est installé au Japon

Pullman Tokyo Tamachi a été pensé pour refléter le Japon du 21eme siècle : un mélange de modernité, de tradition, d'efficacité et d'élégance. Ainsi, le hall est décoré avec des matériaux naturels et des motifs colorés inspirés du Kabuki japonais (forme épique du théâtre traditionnel du pays). Ses 143 chambres sont équipées des dernières technologies qui facilitent le quotidien des professionnels en déplacement : wifi gratuit, enceinte Bose, machine à café Illy...Pendant leur séjour, les clients ont à leur disposition un restaurant et deux bars. L'hôtel propose également deux espaces pour les événements : une salle de bal de 135m² d'une capacité de 98 personnes (disposition théâtre) et une salle de réunion de 48m² pouvant accueillir jusqu'à 30 participants.De plus, cet hôtel Pullman offre un accès direct à la gare de Tamachi via un passage interne au niveau 2.3 1 21 ShibauraMinato1088566Tokyo JaponTel : (+81)3/64005855