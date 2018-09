Qantas annonce un vol direct Sydney-Londres pour 2022

En mars, la compagnie aérienne australienne a lancé les premiers vols réguliers sans escale entre Londres Heathrow et Perth.



Le service est assuré par un Boeing 787 Dreamliner, mais Qantas estime qu'il a besoin d'une version spécialement configurée du Boeing 777X ou de l'Airbus A350 pour rentabiliser ces longs trajets.



Londres-Sydney a été desservie pour la première fois sans escale en 1989 par un vol d'essai spécial avec un Boeing 747 de Qantas, mais aucun passager payant n'était à bord.



Le trajet de 10 573 milles devrait durer 20 heures et 20 minutes. Il s'agira de la ligne la plus longue du monde.



L'itinéraire prévu de Qantas entre Sydney et New York est de 9950 miles, et sera environ 80 minutes plus rapide que la liaison avec Londres.



De son côté, British Airways a progressivement réduit ses services de Heathrow vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et n'a actuellement qu'un seul vol via Singapour vers Sydney. BA n'a manifesté aucun intérêt pour des vols sans escale vers l'Australie.