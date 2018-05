Qantas met le wifi dans ses A330 domestiques

"c'est notre premier A330 avec un wifi rapide et gratuit, et pour les avgeeks, son immatriculation est VH-EBB".

Les voyageurs d'affaires vont pouvoir rester connectés à internet pendant les vols domestiques de Qantas assurés par des A330. La compagnie australienne a indiqué que ses ingénieurs venaient de passer 1900 heures pour installer le wifi dans le premier A330 de sa flotte dédiée aux lignes intérieuresSi les passagers pourront surfer sur le net, consulter leur mails ou encore regarder des vidéos, ils n'auront pas la possibilité d'utiliser le dispositif pour téléphoner ou faire un Facetime.Selon l'entreprise, un deuxième A330 et la moitié des B737 seront équipés du service d'ici fin juin. Elle estime également que 75% de sa flotte de 80 appareils domestiques(combinaison de B737 et A330) disposeront d'une connexion wifi à la fin de l'année. Les avions restants seront équipés durant 2019.Qantas avait annoncé le déploiement du wifi dans ses avions domestiques en avril 2017 . Elle avait finalement reporté l'installation de l'équipement dans ses A330 et s'était concentrée sur ses B737.