Qantas: nouveau record de vitesse pour le Perth-Londres

Le trajet long-courrier entre Perth,la capitale de l'État de l'Australie occidentale et Londres dure en moyenne 17 heures, mais Qantas n'a cessé d'en réduire la durée depuis le lancement de la ligne en mars dernier.



La compagnie aérienne a de nouveau battu son record,il y a quelques jours, en arrivant en seulement 16 heures et 23 minutes (dix minutes plus rapide que son record précédent) et avec presque une heure d'avance sur l'horaire officiel qui annonce 17 heures 20 minutes de vol.



La vitesse moyenne pour ce trajet est d'environ 936 km/h avec des vitesses au sol atteignant plus de 1120 km/h. La vitesse de croisière pour un Boeing 787 est habituellement de 900 km/h.



A titre de comparaison,au début des années 50,, le vol de 14 400 kilomètres entre l'Australie et Londres durait quatre jours, totalisant 55 heures de vol et de nombreuses escales en cours de route pour faire le plein d'essence.