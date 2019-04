Qantas ouvre son extension dans le salon de Brisbane

Située au niveau du rez-de-chaussée, l'extension est ouverte tous les matins de 7h30 à 11h et pourra accueillir jusqu'à 100 passagers.



Le salon propose un buffet chaud et froid, une offre de restauration à la carte, des douches, un espace business et un bar. Selon Vanessa Hudson, responsable des relations clients chez Qantas : «La majorité de nos vols internationaux au départ de Brisbane partant le matin, l’espace élargi offrira à nos clients une meilleure expérience" . "Nous nous sommes emparés de l’espace aéroportuaire auparavant sous-utilisé pour créer un salon supplémentaire pouvant accueillir davantage de clients " , ajoute-t-elle.