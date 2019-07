Qantas propose le débarquement prioritaire contre un supplément

La compagnie aérienne australienne va tester des places privilégiées sur les vols intérieurs et internationaux, réservant une rangée de sièges en classe économique près de l'avant de la cabine pour les passagers qui veulent être parmi les premiers à débarquer. Ce service n'est pas gratuit, les frais commenceront à 5 dollars australiens (3 euros) pour les courts trajets intérieurs comme Sydney-Melbourne et Sydney-Brisbane, 15 dollars (9 euros) pour les vols est-ouest, 20 dollars (12 euros) pour les services vers la Nouvelle-Zélande et 45 dollars (27 euros) pour les vols internationaux plus longs.



Qantas proposera à l'essai ces sièges préférentiels au cours du second semestre de cette année, rejoignant ainsi d'autres compagnies aériennes telles qu'Emirates, Air New Zealand, Lufthansa et Singapore Airlines qui exploitent des programmes similaires. Toutefois, la compagnie aérienne affirme que les grands voyageurs qui peuvent actuellement présélectionner les premiers rangs de l'économie ne se verront pas expulsés de ces sièges.