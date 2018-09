Qantas renforce son équipe commerciale en France

Qantas renforce son équipe commerciale, basée à Paris, en embauchant 3 nouveaux collaborateurs. Ils auront pour mission de soutenir la croissance de la compagnie sur le marché français.



Geoffrey Carrage : Diplômé d'un MBA International Travel Management à l'ESCAET d'Aix-en-Provence en 2011, Geoffrey Carrage bénéficie d'une expérience solide dans la commercialisation de compagnies aériennes sur le marché français, après avoir travaillé respectivement chez Aviareps France puis Korean Air en tant que Responsable de Comptes. Il intègre Qantas Airways en tant qu'Account Executive et a pour mission la représentation commerciale de la compagnie auprès des Tour Operators, TMC, Agences loisirs et affaires, ainsi que les Sociétés.



Eve Waro : précédemment chez Etihad Airways et Air Seychelles en tant que Sales Coordinator, Eve Waro occupe le poste d’Assistante Commerciale et Support des Ventes au sein du bureau parisien de Qantas.



Sandra Gotal : elle met au service de Qantas une expérience de huit années passées au sein de la compagnie aérienne Qatar Airways, en tant que Groups and Allocations Inside Sales. Elle rejoint l’équipe Qantas France également en tant qu'Assistante Commerciale et Support des Ventes.



Fortes d’une expertise technique et commerciale reconnues, Eve Waro et Sandra Gotal ont pour mission d’assister les Tours Operators et Agences loisirs et affaires français dans la commercialisation de la compagnie australienne (assistance technique, tarifaire, produit et groupes).