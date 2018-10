Qantas supprime la carte d'embarquement pour les vols intérieurs

Pour la compagnie aérienne il s'agit avant tout d'accélérer les processus en rendant l'embarquement plus efficace. " La suppression des cartes d'embarquement imprimées nous aidera à améliorer notre ponctualité ", souligne un porte-parole de Qantas.



Pour mémoire, il y a quelques semaines, de nouvelles mesures ont été mises en place pour permettre aux passagers qui voyagent à l'étranger de s'enregistrer sur leur téléphone portable dans les aéroports australiens. Les voyageurs n'ont plus besoin de se présenter aux comptoirs d'enregistrement et de présenter leur passeport pour retirer leur carte d'embarquement papier.