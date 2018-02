Qantas va ouvrir un lounge à Perth

Le nouveau salon de Qantas est situé dans la nouvelle aile internationale du Terminal 3 de l'aéroport de Perth. Il a été pensé pour offrir tous les services nécessaires aux voyageurs d'affaires avant un décollage : une offre de restauration variée, le wifi gratuit, des prises de courant.



Dans cet espace moderne et lumineux, les passagers business et clients fréquents pourront également profiter d'une terrasse extérieure et de 12 douches.



Qantas, qui va installer ses opération au sein du terminal 3 cette année, va cependant maintenir ouvert son salon au sein du terminal 1. Il accueillera les clients de Jestar, ceux de l'alliance de la compagnie australienne ainsi que ses passagers domestiques.