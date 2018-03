Qatar Airways : Gatwick, Luxembourg, Lisbonne et d'autres dans le viseur

Qatar Airways a dévoilé ses futures destinations 2018/2019 à l'occasion du salon ITB. La compagnie aérienne a prévu d'ouvrir une liaison entre Doha et Luxembourg. Pour le moment, la fréquence de cette première route directe vers le Golfe ainsi que la date de lancement ne sont pas encore connues.



Par ailleurs, le transporteur ajoutera un nouvel aéroport londonien à son réseau : London Gatwick. Il assurera deux vols quotidiens entre son hub et la deuxième plate-forme de la capitale britannique à partir du 22 mai 2018. Le partenaire de British Airways assurera cette liaison avec un B787.



Sur la période 2018/2019, Qatar Airways compte également mettre le cap sur Cardiff, (UK), Lisbonne (Portugal), Tallinn (Estonie), La Vallette (Malte), Cebu et Davao (Philippines) , Langkawi, (Malaisie); Da Nang, (Vietnam), Bodrum, Antalya et Hatay (Turquie); Mykonos et Thessaloniki (Grèce) ainsi que Málaga (Espagne).



La compagnie a également prévu de renforcer certaines de ses routes. Les fréquences de Varsovie, Hanoï, Ho Chi Minh City, Prague et Kiev seront boostées pour devenir des liaisons biquotidiennes. Elle proposera également 3 vols par jour sur Madrid, Barcelone et les Maldives.