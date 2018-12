Qatar Airways a mis le cap sur Göteborg

Qatar Airways assure une liaison entre Doha et Göteborg en Suède depuis le 12 décembre 2018. La compagnie aérienne du Golfe propose aux voyageurs d'affaires 5 vols par semaine vers la deuxième ville suédoise qui abrite entre autres les sièges sociaux de Volvo et SKF.



Le Dreamliner décolle de son hub à 1h55 les lundi, jeudi et dimanche puis à 8h20 les mercredi et samedi. Les départs de l'aéroport suédois sont programmés à 8h05 les lundi, jeudi et dimanche puis à 15h10 les mercredi et samedi.