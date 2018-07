Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Qatar Airways augmente la taille des repas en classe éco

Qatar Airways apporte un certain nombre de changements à son offre de restauration à bord en classe économique, notamment en augmentant de 25 % la taille des repas chauds servis.





Les changements interviennent en ce mois de juillet, mais ils seront mis en œuvre par étapes dans l'ensemble du réseau de la compagnie aérienne.



Parallèlement à l'augmentation générale de la taille des repas, Qatar Airways a également créé de nouveaux plats en casserole plus grands pour certaines de ses lignes, tandis que ses services moyen et long-courriers bénéficient d'un menu en classe économique remanié.



La révision du menu de la classe économique intervient un peu plus d'un mois après le lancement par Qatar Airways de nouvelles options de restauration en vol pour ses passagers d'affaires et de première classe, y compris de nouveaux articles de table, couverts et porcelaine.



Les nouveaux menus cabine haut de gamme, qui font leurs débuts sur les lignes européennes de la compagnie aérienne, proposent notamment des plats typiques basés sur des destinations telles que les cèpes et les risotto aux truffes sur les secteurs italiens. Cependant, les plats arabes comme le kabsa, le biryani et les viandes grillées au feu de bois continueront à figurer sur la plupart des routes.