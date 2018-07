Qatar Airways augmente sa capacité sur la ligne d’Édimbourg

Qatar Airways a augmenté la capacité de sa ligne Édimbourg-Doha en passant du Boeing 787 Dreamliner à un Airbus A350-900.

Le nouvel avion ajoute 406 sièges par semaine à la ligne, l'A350-900 offrant un total de 283 sièges - 36 en classe affaires et 247 en classe économique - sur chaque vol quotidien. Qatar Airways a lancé la liaison en 2014 et affirme qu'elle s'est révélée très populaire.



Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways, a déclaré : " Nos vols entre Doha et Édimbourg ont obtenu des résultats exceptionnels depuis que nous avons lancé la route il y a quatre ans. Nous avons progressivement augmenté la capacité sur la ligne en fournissant des fréquences supplémentaires, et nous sommes ravis d'offrir maintenant un avion de dernière génération avec plus de places assises ."