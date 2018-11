Qatar Airways augmente ses vols vers l'Iran

Qatar Airways va étendre ses opérations en Iran en introduisant des vols directs vers Ispahan à partir du 4 février 2019 et en augmentant ses services vers Shiraz et Téhéran à partir de début janvier 2019.



La compagnie nationale du Qatar déploiera ses Airbus A320, 12 sièges en classe affaires et 132 sièges en classe économique, sur la liaison Ispahan-Doha, qui sera exploitée deux fois par semaine (lundi et vendredi).



La compagnie aérienne ajoute également trois vols hebdomadaires supplémentaires à destination de Shiraz, ce qui en fera un service quotidien à partir du 2 janvier 2019. Qatar Airways introduira également deux vols supplémentaires sur la ligne Téhéran.