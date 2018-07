Qatar Airways compagnie officielle de la FIFA jusqu'en 2022

Alors que les Bleus sont de nouveau champions du monde de football vingt ans après, Qatar Airways tire elle aussi profit de cet événement sportif planétaire puisqu'elle est compagnie aérienne officielle de la FIFA jusqu’à la prochaine coupe du monde. Elle l'a affiché en gros sur l'un de ses avions.



Ce partenariat représente un accord de sponsoring majeur au niveau mondial et est le plus important de l’histoire de Qatar Airways. Il conforte la stratégie de sponsoring de Qatar Airways auprès de grands clubs et d’événements sportifs dans le monde entier, qui comprend des partenariats avec le FC Barcelone (Espagne), le FC Al-Ahli (Arabie Saoudite) ainsi qu’avec des grand prix de Formule E à Paris et New York ou encore les championnats du monde de cyclisme sur route de l’UCI, qui ont récemment été organisés à Doha, au Qatar.