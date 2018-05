Qatar Airways déploie un "super wifi" sur les B777 et A350

Qatar Airways installe progressivement la technologie Inmarsat de GX Aviation dans ses Boeing 777 et Airbus A350, soit plus de 130 appareils. Ce "super wifi" offre aux passagers une connexion à internet plus rapide et plus stable pendant le vol.



La compagnie du Golfe a prévu de proposer à ses clients une heure d'accès gratuit à ce nouveau dispositif. Les voyageurs d'affaires qui souhaiteraient surfer plus longtemps avec ce réseau, se verront proposer des options payantes pour rester connectés pendant le vol.