Qatar Airways et Iberia renforcent leurs liens

Qatar Airways et Iberia ont étendu leur codeshare. La compagnie du Golfe a posé ses codes sur les vols entre Madrid et Panama City, Rio de Janeiro, Bogotá Medellín (Colombie); Montevideo (Uruguay) et Santo Domingo (République Dominicaine) de sa partenaire Oneworld.



De plus, les passagers d'Iberia pourront voyager vers 18 destinations en Afrique, Asie et Australie via Doha. Le transporteur proposera au total 14 nouvelles destinations grâce à ce partenariat Addis Abeba (Éthiopie), Karachi, Islamabad et Lahore (Pakistan), Malé (Maldives), Hong Kong (Chine), Phuket (Thaïlande), Jakarta et Denpasar (Indonesie), Ho Chi Minh City (Vietnam), Phnom Penh (Cambodge) ainsi qu’Adélaïde, Melbourne et Perth qui étaient déjà présentes dans l'accord signé par les deux compagnies l'année dernière.



Les deux partenaires proposent également la réciprocité des programmes de fidélité.