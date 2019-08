Qatar Airways : le vol Paris-Doha du soir opéré en A350

Ce 1er août, un A350-1000 en provenance de Doha a atterri pour la première fois à l’aéroport de Paris-CDG, à 21h15, après 6h55 de vol. Il a redécollé une heure et demi plus tard et s'est posé le lendemain matin à 6h au Qatar.



Qatar Airways opère trois vols par jour entre les deux capitales. Le vol du soir est désormais quotidiennement assuré en A350-1000, en remplacement du Boeing 777-300ER. Les deux autres vols sont effectués en A380 et quittent Paris à 8h50 et 16h.



L'A350 de Qatar Airways est configuré bi-classe, soit 46 sièges Qsuite Classe Affaires et 281 sièges de 18’’ en Classe Economique. La Qsuite est une cabine modulable, équipé d'une siège capable de se déployer en un lit double.



Le dernier né de chez Airbus est à la pointe de la technologie, grâce à l’utilisation de matériaux composites. A bord, on apprécie l’éclairage LED, le système de divertissement Oryx One, une expérience inédite de restauration en vol baptisée « Quisine »...



Rappelons que Qatar Airways a déjà mis en service l'A350-900 sur l’aéroport de Nice-Côte d’Azur, appareil présentant les mêmes caractéristiques que l’A350-1000, à l'exception de la capacité.