Qatar Airways offre des séjours gratuits au Ritz-Carlton de Doha

L'offre est valable pour les réservations faites sur qatarairways.com avant le 2 décembre, pour les voyages aller-retour point à point vers Doha (exemple: Paris-Doha-Paris) effectués entre le 13 novembre 2018 et le 31 mars 2019. Cette promotion n'est valable que pour certains types de tarifs : les clients qui réservent des billets Economy Flexi bénéficient d'un séjour de deux nuits au Ritz-Carlton; les clients réservant des tarifs Business Value ou Business Flexi bénéficient d'un séjour de trois nuits; les clients réservant des billets First Value ou First Flexi bénéficieront d'un séjour de quatre nuits. Tous les séjours comprennent le petit déjeuner.L'offre ne s'applique pas aux itinéraires au départ de l'Iran, de l'Irak, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, d'Oman et du Pakistan, et n'est valable que pour les vols opérés par Qatar Airways, et non pour ceux opérés par des compagnies partenaires ou autres.