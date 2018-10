Qatar Airways réduit sa desserte de Nadjaf (Irak)

Qatar Airways va diminuer son offre sur Nadjaf. La compagnie du Golfe n'assurera plus que deux vols quotidiens au lieu de trois entre son hub et l'aéroport irakien à compter 11 novembre 2018.

Les voyageurs d'affaires auront alors le choix entre un départ de Doha à 8h40 ou à 18h45. Les décollages de la ville située à 160 km au sud de Bagdad seront à 11h50 et 21h45.