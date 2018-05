Qatar Airways repense les menus de ses vols européens

Qatar Airways apporte de la nouveauté dans l'offre de restauration de ses vols européens. Outre une nouvelle vaisselle, de nouveaux couverts et linges de table, les passagers business se voient proposer une nouvelle carte. Les menus s'ouvrent à des inspirations régionales basées sur les destinations desservies. Ainsi par exemple, les voyageurs pourront déguster un risotto aux truffes et aux cèpes sur le secteur italien. De plus, les plats traditionnels arabes comme le kabsa ou le biryani restent à la carte.



En plus du thé de l'après-midi proposé sur certaines routes, les passagers de la business se verront aussi servir de nouveaux desserts signatures chauds. Par ailleurs afin de répondre à la demande des clients souhaitant des plats plus sains, la compagnie du golfe offrira aussi des plats plus léger comme de la salade, des baies des bois, des jus de fruits pressés...