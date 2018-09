Qatar Airways s'envolera pour Da Nang au Vietnam

Qatar Airways commencera ses vols vers Da Nang au Vietnam à partir du 19 décembre 2018.



La ligne sera desservie quatre fois par semaine par un avion B787 Dreamliner à deux classes, soit 232 sièges en classe économique et 22 sièges en classe affaires.



La ville côtière de Da Nang sera la troisième destination vietnamienne de la compagnie après Ho Chi Minh Ville et Hanoï.



Horaire des vols réguliers :



Doha-Da Nang

Les lundis et samedis : Départ de Doha 07h15, arrivée à Da Nang 18h05

Les mardis et jeudis : Départ de Doha 20h10, arrivée Da Nang 07h (+1)



Da Nang-Doha

Les lundis et samedis : Départ de Da Nang 19h35, arrivée à Doha 00h05 (+1)

Les mercredis et vendredis : Départ de Da Nang 08h30, arrivée à Doha 13h.