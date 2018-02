Qatar Airways s'est posée à Canberra (Australie)

Qatar Airways relie désormais Doha à Canberra via une escale à Sydney. Son B777 décolle de son hub à 7h55 tous les jours pour se poser à Sydney à 6h25 le lendemain. Après une escale d'une heure, l'avion met le cap sur la capitale australienne où il est attendu à 8h35.



Le vol retour prévoit un décollage de Canberra à 13h45 pour un atterrissage à Sydney à 14h45 et à Doha à 23h30.



Le B777 déployé sur la ligne dispose de 42 sièges Business et 316 places en classe Économique.